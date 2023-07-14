شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر ضيفا على البنك الأهلى اليوم فى مواجهة بلا ضغوطات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فيوتشر في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، مع فرق البنك الأهلى على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط فيوتشر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية، فيما حقق البنك الاهلى تعادلا ثمينا أمام غزل المحلة أبقى الفريق في بطولة الدورى بالموسم المقبل.

ويسعى على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، إلى ختام الموسم بشكل مميز وتحقيق الفوز والثلاث نقاط بعد السقوط أمام الزمالك وخسارة المركز الثالث، وطالب اللاعبين بالقتال من أجل الفوز على البنك الاهلى من أجل استعادة الثقة مجددا، ويدرس الدفع ببعض العناصر التي لم تكن تشارك في الفترة الأخيرة خلال المباراة التي ستكون خالية من الدوافع.

يحتل فريق فيوتشر المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

في المقابل، يأمل القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلى، في إنهاء الدورى بفوز على فيوتشر بعدما ضمن الفريق البقاء في بطولة الدورى الموسم المقبل، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الثلاث نقاط لمحاولة تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب وتحقيق فوز مهم على فريق كبير مثل فيوتشر.

يحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.