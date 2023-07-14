شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق ملف ضم حارس جديد بعد إغلاق الشناوى صفحة العروض الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم النادي الأهلي مستقبل حراسة المرمى بالفريق خلال الموسم الجديد وقرر إغلاق ملف ضم حارس مرمى جديد حتى لو شهدت الأيام المقبلة رحيل على لطفي الحارس الثاني لإحدى الأندية المحلية ، وجاء قرار إدارة الأهلي بعدما أخطر محمد الشناوي حارس وقائد الفريق إدارة الأهلي بعدم الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ، حيث أكد الشناوي لمسئولو القلعة الحمراء إنه أغلق ملف العروض الخارجية التى إرتبطت به الفترة الماضية من أندية خليجية وتحديداً من السعودية

وإرتبط أسم الشناوي على مدار الأسابيع الماضية بعروض سعودية أبرزها من النصر وتناثرت أنباء حول تفكير النصر السعودي الذي يضم بين صفوفه النجم العالمي كريستيانو رونالدو في ضم الشناوي وذهبت هذه الأنباء إلى أن الشناوي يُفكر في الرحيل لخوض التجربة السعودية التى تردد إنه سيحصل فيها على 3 ملايين دولار أي ما يقرب من 100 مليون جنيه سنوياً كما سيحصل الأهلي على 5 ملايين دولار لكن هذا الملف تم إغلاقه من قبل الأهلي والشناوي بعدما تأكدت عدم جدية عرض النصر ، كما أن الشناوي يرغب في مواصلة الإنجازات مع الأهلي لذا تم الإتفاق بين الحارس الدولي وإدارة الأهلي على إغلاق ملف الرحيل في الصيف الجاري .

وإتفقت إدارة الأهلي على عدم تدعيم مركز حراسة المرمى لوجود أكثر من حارس مُتميز وهم على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء حتى لو رجل لطفي لنادي زد الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.