شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز "الجريح" يواجه الطلائع اليوم لاستعادة الانتصارات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى برصيد 67 نقطة، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 51 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.
في المقابل، يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، خدمات الثلاثى خالد سطوحى ومحمد شحاتة ومحمد سمير أمام بيراميدز بعدما غابوا عن مواجهة أسوان، وطالب بسيونى اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز لتحسين ترتيب الفريق في الجدول بعد ضمان البقاء في الدورى، كما يأمل في تحقيق الانتصار الرابع له مع الفريق خلال 5 مواجهات فقط.
ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41.
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