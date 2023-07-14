شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز "الجريح" يواجه الطلائع اليوم لاستعادة الانتصارات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق بيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، فريق طلائع الجيش على استاد الدفاع الجوى، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط بيراميدز أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في المقابل انتزع طلائع الجيش فوزا مهما على أسوان بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويسعى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، لتصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات مجددا بعد السقوط المفاجئ أمام سيراميكا، وطلب من اللاعبين بضرورة الانتصار في آخر مباراتين لإنهاء الموسم بشكل مميز، ويدرس الدفع بإبراهيم عادل ومحمود صابر بعد عودتهما من المنتخب الأوليمبى بعد المستوى المميز الذى ظهروا عليه.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى برصيد 67 نقطة، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 51 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

في المقابل، يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، خدمات الثلاثى خالد سطوحى ومحمد شحاتة ومحمد سمير أمام بيراميدز بعدما غابوا عن مواجهة أسوان، وطالب بسيونى اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز لتحسين ترتيب الفريق في الجدول بعد ضمان البقاء في الدورى، كما يأمل في تحقيق الانتصار الرابع له مع الفريق خلال 5 مواجهات فقط.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41.