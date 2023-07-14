شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينتظر عرضا مناسبا لحسم موقف البنينى دكوا دودو من الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى سموحة وصول عرض مناسب للبنينى دكوا دودو لاعب وسط الفريق السكندرى الفترة الحالية من أجل حسم موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل.

ويقدم البنينى دكوا دودو مستويات مميزة مع سموحة الفترة الأخيرة، ما جذب الأنظار إليه، خاصة بعد بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، والانضمام للمنتخب البنينى الأول والمشاركة في تصفيات أفريقيا.

وتلقى سموحة الفترة الماضية عرضا بقيمة 700 ألف دولار من أحد الأندية الخارجية، إلا أن المفاوضات توقفت بين سموحة والنادى الخارجي بسبب أمور شخصية للاعب حسب ما جاء من مسئولي سموحة.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم فى جدول الترتيب وإنهاء الموسم بانتصارين ومحاولة اقتناص المركز التاسع.

ونجح فريق سموحة فى الفوز على نظيره إنبى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما، ضمن إطار منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز، أحرز هدفي سموحة كل من صديق كالابا ومصطفى سعد، فيما أحرز هدف إنبي أحمد أمين قفة.

وبهذه النتيجة يدخل فريق سموحة في منطقة الأمان ويبتعد عن دائرة الهبوط، بعد أن وصل إلى المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 43.