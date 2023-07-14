«الأهلي تسلم الخطاب» .. شوبير: رحيل محمد شريف مهاجم الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل عرض رحيل محمد شريف مهاجم الأهلي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن هناك عرضا رسميا من ناد تركي لضم اللاعب حيث تسلم الأهلي الخطاب من عدة أيام.

وأضاف أن النادي التركي يرغب بشده في ضم محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتابع أن اللاعب يرغب في البقاء داخل الأهلي إضافة لصعوبة رحيله عن الفريق.

وأكمل أن مجلس الإدارة بنسبة كبيرة سيرفض عرض النادي التركي واللاعب سيستمر مع الأهلي .