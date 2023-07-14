شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يصحح أخطاء القمة لنجوم الزمالك قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك، على معالجة الأخطاء التى وقع فيها الفريق أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس والمؤجلة من الجولة الـ31 ببطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف.

ومن أبرز الأخطاء خطة المباراة، والتشكيل الأساسي، والبدء بلاعبين قادمين من المنتخب الأولمبى من البداية.ويحاول أوسوريو تجنب تكرار الأخطاء فى المباراة المقبلة أمام فاركو فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى. وطلب أوسوريو من اللاعبين غلق صفحة مباراة القمة والتركيز على المواجهة القادمة.

وكان أوسوريو قد صرح فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة قائلا، "أعتذر للجمهور وأعلن تحمل مسئولية الخسارة كاملة، وكانت هناك مشكلة فى التشكيل فى بداية المباراة، وواجهنا فريقا يجيد الدفاع والهجوم والارتداد".

وأضاف أوسوريو، "أصعب شيء علي أي فريق استقبال هدف مبكر، وهذا ما حدث بالفعل معنا، والأهلي استطاع استغلال الأخطاء وفاز بفارق السرعات والتحولات التي يجيدها لاعبوه واستطاعوا استغلال الفرص بشكل جيد".