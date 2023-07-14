شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات البطولة الأفريقية لناشئات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة السلة مواعيد مباريات منتخب السلة للناشئات تحت 16 سنة، والتي تقام بتونس فى الفترة من 13 إلى 23 يوليو الجارى.

وتضم قائمة اللاعبات فى البطولة كلا من: إنجى الغايش – خديجة عثمان – ملك الحملى – هنا الجولى – نادين نجيب – ياسمين الجمال – هيا الحلوانى – هنا الباز – جودى الباز – حلا الوكيل – جودى الجوهرى – ريناد طارق.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر للناشئات تحت 16 عامًا، عماد الدين محمود مديرًا فنيًا، هانى حسن مدربًا عامًا، محمود يونس مدرب، نهال سعد مدرب معايشة، مها مجدى إدارى الفريق، فاطمة جمال طبيب الفريق، جهاد سمير إدارى، ماجد عباس محلل أداء، ومحمود فرج مخطط أحمال بدنية.

ووفقا للجدول جاءت المواعيد كالتالى..

السبت 15 يوليو مصر وغينيا

الأحد 16 يوليو مصر و تونس

الاثنين 17 يوليو مصر و أوغندا