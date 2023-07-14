معوض: هذه مشكلة الزمالك والأهلي يقدم موسم استثنائي

ياسر رشاد - القاهرة - قال سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن مشكلة الزمالك أنه لا أحد يعترف الخطأ ويتم إلقاء اللوم وتبادل الاتهامات، بمجرد ما الفريق فاز بمباراتين تمت الاشادة بالمدرب وأنه مدرب عالمي، ولاعبين مميزين، فبدلا من الاعتراف بالأخطاء واعادة البناء لا يحدث ذلك وتجدد المشاكل.

أضاف معوض في تصريحاته الموسم الحالي "استثنائي" لهذا الجيل من لاعبي النادي الأهلي، مع المدرب السويسري كولر، مشيدًا بالقرار الذي صدر من جانب الإدارة بإراحة اللاعبين مع نهاية الموسم الماضي.



وتابع أن محمود البنا اتخذ قرار جيد باحتساب ركلة الجزاء، ولو لم يتم احتسابها كانت ستكون مبرر للخسارة في الزمالك، والبعض يتحدث عن أمور غير رياضية مثل السحر والتحكيم وأمور آخرى، والزمالك لا يعيش الواقع وهناك مبالغة في قدرات أوسوريو.



وأضاف، أن الزمالك عندما يرحل عنه لاعبين ينقطع الاتصال معهم تماما ولا يريدون اعادته وهذا قرار خاطئ، وخروج بعض العناصر للاحتراف بشكل لا يليق يقطع الصلة بهم مستقبلا، والزمالك منذ ثلاث أيام فقط كان يقدم مستوى جيد، ولكن الاختبار الحقيقي لـ أوسوريو كان مواجهة الأهلي.

وواصل أن جميع البدلاء قدموا اداء جيد، ولازال فخري في حاجة للتطور، والهدف الذي سجله محمد شريف سيفرق معه معنويًا، ومحمد مجدي أفشة ظهر بمستوى جيد وكان يساند خط الدفاع أيضا.



وأشار إلى أنه كان من الصعب أن يلعب أوسوريو بنفس طريقته أمام الأهلي الذي يعيش في حالة جيدة، والفريق الأحمر لم يتأثر بالغيابات في وسط الملعب خاصة مروان عطية وحمدي فتحي، ورغم غيابهما فاز الأهلي الذي يمتلك بدائل، والمدرب صنع نظام في الأهلي.

وأختتم أن لاعبي الزمالك لم يكن فيهم لاعب يشارك في مركزه الأصلي، ما حدث كان صعب أمام الأهلي، قد تنجح الطريقة مع فرق آخرى، لكن في مواجهة نادٍ كبير بحجم الأهلي الأمور صعبة.



تغيير مراكز لاعبي الزمالك قلل من قدراتهم الفنية



شدد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن تغيير مراكز لاعبي الزمالك قلل من قدراتهم الفنية، مشيرا إلى أن محمد صبحي حارس الفريق الأبيض تعامل بشكل غير جيد مع كل التسديدات، كما أن الدفاع كان في حالة سيئة خلال الشوط الاول تحديدًا.

وتابع أن طريقة لعب أوسوريو مع الزمالك عبقرية، لكنه لا يملك العناصر المناسبة لتطبيقها، ولم يتعامل دفاع الزمالك جيدًا وردود فعل الحارس صبحي لم تكن جيدة وتسبب في خسارة الزمالك بنتيجة كبيرة".

وواصل أن ابتعاد محمد عواد عن حراسة المرمى، وتم انهاء المنافسة لصالح محمد صبحي، جعله يظهر بشكل غير جيد في المباريات الأخيرة.

