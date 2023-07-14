مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 14 يوليو الجاري 2023، فسنكون على موعد مع 4 لقاءات نارية في الدوري المصري ومواجهة بين المنتخب السعودي الأولمبي ومنتخب سوريا الأولمبي في نهائي بطولة الألعاب العربية.

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موعد نهائي بطولة الألعاب العربية

المنتخب السعودي الأولمبي - منتخب سوريا الأولمبي ، الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الدوري المصري الممتاز

أسوان - الداخلية ، استاد أسوان ، الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، القناة الناقلة : أون تايم سبورت .

حرس الحدود - غزل المحلة ، إستاد المكس بالإسكندرية ، الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، القناة الناقلة : أون تايم سبورت .

البنك الأهلي - فيوتشر ، إستاد القاهرة الدولي ، الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، القناة الناقلة : أون تايم سبورت .

بيراميدز - طلائع الجيش ، إستاد الدفاع الجوي ، الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، القناة الناقلة : أون تايم سبورت .

إستعدادات الأندية السعودية

الهلال - فولفسبورج ، معسكر الزعيم بالنمسا ، الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

في سياق متصل حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي حسم المباراة في شوطها الأول بعد تسجيله ثلاثة أهداف بينما حاول الزمالك في استعادة توازنه في الشوط الثاني ولكنه لم ينجح في هز شباك الأهلي سوى مرة واحدة فقط.

افتتح حسين الشحات أهداف الأهلي في الدقيقة الثانية مع بداية المباراة من تسديدة قوية، ثم عزز بهدف ثاني في الدقيقة 36 من تسديدة أخرى من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول عزز علي معلول تقدم الأهلي بتسجيله هدف ثالث من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لينهي الأحمر الشوط الأول متفوقا بثلاثية مستحقة على الأبيض.

سجل أحمد زيزو هدف الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعدما رجع محمود البنا إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة ركلة الجزاء بعد سقوط زيزو داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة من جانب دفاع الأهلي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أضاف محمد شريف هدفا رابعا لينهي آمال الزمالك في العودة بالنتيجة ويحسم الأهلي القمة التي تحمل رقم 126.