موعد مباراة فيوتشر والبنك الأهلي في الدوري ..والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر نظيره فريق البنك الأهلي مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي في المباراة الأخيرة من منافسات النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023.

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يدخل فيوتشر المباراة وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 58 نقطة، فيما يتواجد البنك الأهلى في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة فيوتشر والبنك الأهلي

تنطلق صافرة بدأ أحداث فيوتشر والبنك الأهلي في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر والبنك الأهلي



تذاع أحداث مباراة فيوتشر والبنك الأهلي بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات المسابقة .

حكم مباراة فيوتشر والبنك الأهلي

ويدير مباراة فيوتشر والبنك الأهلي محمد سلامةويعاونه كلا من محمود عبد السميع حكم مساعد أول وعلاء عبد الباسط حكم مساعد ثاني ، ومحمود وفا حكم رابع، وفي تقنية الفيديو محمد عباس قابيل ويعاونه أسامة السيد.

قائمة البنك الأهلي

حراسة المرمي..محمد ابوجبل _ أحمد صبحي

خط الدفاع..سعيدو سيمبوري _ أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ خالد مصطفي _ محمد بسيوني _ عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..محمد فتحى _ أحمد سعيد _ حمدى علاء _ محمود سيد _ فراس بن عايفية _ موسي دياوارا _ أحمد ياسر _ محمود قاعود

خط الهجوم..كريم بامبو _ باسم مرسي