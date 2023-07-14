حسام البدري: الأستقرار سر تتويج الأهلي بالبطولات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي أن فريق الأهلي استحق الفوز ببطولة الدوري الممتاز ومباراة القمة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

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وقال حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي أن الاستقرار الاداري والفني هو سر تتويج النادي الأهلي بالبطولات في المواسم الماضية".

حسام البدري : "إمام عاشور" مكسب كبير للأهلي حال انضمامه

وتابع:" نجحت مع الصفاقسي التونسي في التأهل للبطولة العربية و"إمام عاشور" مكسب كبير للأهلي حال انضمامه".

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري للمرة رقم 43 في تاريخه بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 78 نقطة ويقدم الأهلي موسما استثنائيا بعدم تلقى هزيمة في الموسم الحالي حتى الأن.

حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل في مباراة الأهلي والزمالك اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 2 وسجل نفس اللاعب الهدف الثاني للأحمر والثاني الشخصي له في الدقيقة 36، وعزز علي معلول تقدم فريقه على الفارس الأبيض في الدقيقة 46 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول وتقلق الفارق لنادي الزمالك في الدقيقة 68 عن طريق ضربة جزاء، واختتم محمد شريف التهديف في اللقاء بإضافة الرابع للأهلي في الدقيقة 94.