نجم الأهلي السابق : البنا تجاهل احتساب ركلة جزاء لـ الشحات

ياسر رشاد - القاهرة - وجه عبدالمنعم مصطفى شطة، نجم النادي الأهلي السابق، الشكر لكل منسوبي القلعة الحمراء على الجهود التي بذلوها طوال الموسم بدءا من مجلس الإدارة مرورًا بالجهاز الفني واللاعبين، مشيدًا أيضا بالدور الكبير للمدرب السويسري مارسيل كولر في قيادة سفينة المارد الأحمر نحو تحقيق الانتصارات والتتويج بالألقاب، وهو دليل على حسن الاختيار الجيد من جانب الإدارة.

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وقال شطة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هدف حسين الشحات من أفضل أهداف مواجهات القمة وتم تسجيله في وقت مبكر، والأهلي استغل أخطاء دفاع الزمالك، والفريق الأحمر قدم مستوى طيب خلال الشوط الأول، ولابد من الإشادة بلاعبي خط الوسط في غياب حمدي فتحي وعمرو السولية ومروان حمدي".

وأضاف: "الأهلي قدم مستوى جماعي جيد في الشوط الأول، والزمالك استعاد اتزانه في الشوط الثاني، وكان هناك بعض الهفوات من جانب لاعبي الأحمر تمثلت في التكاسل خلال الشوط الثاني، ويجب أن يكونوا حريصين أكثر من ذلك، وهو درس لهم، لكن كولر أجرى تغييرات مميزة وأعاد النشاط للاعبين، والهدف الرابع الذي سجله محمد شريف كان رائعًا".

شطة: الأهلي يجني ثمار الاستقرار وحسن الاختيار

وأكمل: "الأهلي ظهر متماسكا طوال الموسم الحالي في ظل استقرار مجلس الإدارة، وهناك لاعبين قدمت مستوى مميز في لقاء الزمالك على رأسهم حسين الشحات وأليو ديانج ورغم ارتكابه ركلة جزاء لكنه كان يريد انقاذ الفريق، واحتساب الركلة صحيح، وديانج عوض ذلك بصناعة الهدف الرائع لشريف".

وزاد: "البعض كان يطالب بابعاد لاعبين كثيرين في بداية الموسم، ولكنهم تفوقوا على أنفسهم، ورغم عدم وجود مهاجم صريح لكن الفريق استطاع تسجيل اهداف كثيرة رغم المطالب بالتعاقد مع مهاجم أجنبي، وهناك تنوع في وجود شريف وكهربا، والأهداف الثلاثة في الشوط الأول كانوا تسديدات رائعة، وكهربا أضاع فرصة مؤكدة".

وأكد: "الحكم محمود البنا تجاهل ركلة جزاء واضحة لحسين الشحات، وهذا الموسم يعتبر تاريخي بتحقيق خمس ألقاب، ولازال هناك المزيد".

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري للمرة رقم 43 في تاريخه بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 78 نقطة ويقدم الأهلي موسما استثنائيا بعدم تلقى هزيمة في الموسم الحالي حتى الأن.

حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.