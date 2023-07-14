شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يطلب الاجتماع برؤساء أندية الدورى الممتاز قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، الاجتماع برؤساء أندية الدوري الممتاز قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بالحكام.

وطلب بيريرا أن يعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وكذلك المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المصرية المحترفة.

على صعيد متصل، استقبل وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم، عددا من الحكام بمختلف الدرجات، لمناقشة كافة الاقتراحات والشكاوى المقدمة من الحكام، وتم الاتفاق على نقلها لمجلس إدارة الاتحاد لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها، فى ضوء حرص المجلس على النهوض بمنظومة التحكيم وتوفير كل السبل لإنجاحها.

ونقل المدير التنفيذى للحكام محاولات مجلس الإدارة وتحركاته الجادة لصرف المستحقات المالية قبل نهاية الشهر الجارى .