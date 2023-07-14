شكرا لقرائتكم خبر عن كولر لا يعرف الهزيمة مع الأهلى فى 3 مباريات أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلي العديد من الأرقام المميزة فى ليلة تحقيق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك باستاد القاهرة الدولي، وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 4-1، خلال المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض المارد الأحمر المباراة "تحصيل حاصل"، بعدما حسم لقب الدوري العام منذ الجولة الماضية التى شهدت تعثر بيراميدز الوصيف أمام سيراميكا بخسارته 1-2، ليستعيد أبناء السويسري مارسيل كولر بطولتهم المفضلة للمرة الـ43.

وأعلن الأهلى تعاقده مع كولر يوم 9 سبتمبر 2022، ليخلف البرتغالى ريكاردو سواريز الذى عانى الفريق من سوء النتائج تحت قيادته، وفشل فى تحقيق البطولات.

وخاض كولر 3 مباريات مع الأهلى أمام الزمالك، حقق الفوز فى اللقاء الأول بهدفين دون وتوج بالسوبر المحلى، ثم فاز فى اللقاء الثانى بثلاثية دون رد فى الدور الأول لدوري هذا الموسم، ثم حقق الفوز برباعية مقابل هدف فى مباراة الأمس سجلها حسين الشحات هدفين وعلى معلول هدفاً ومحمد شريف هدفاً.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 53 مباراة، فازز فى 40 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 99 هدفاً وتلقت شباكهم 29، وخرج بشباك نظيفة فى 35 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة، والدورى المصرى مرة.

اللقب الأول الذي حققه كولر مع الأهلي كان كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في أبو ظبي بالفوز بهدفين دون رد.

عاد السويسري وحقق لقبه الثاني بعدها، وهو كأس مصر على حساب بيراميدز في الأوقات الإضافية.

ثالث بطولات كولر كانت السوبر المصري الثاني له، وهذه المرة على حساب بيراميدز لا الزمالك.

رابع وأغلى بطولات كولر على الإطلاق كانت دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 3-2 في مجموع المباراتين.

أما اللقب الخامس فكان الدوري المصري الغائب لمدة موسمين عن الأهلي.

ورفع كولر رصيده من الألقاب مع الأهلي حتى الآن إلى 5 ألقاب، متخطيا تتويجاته السابقة على مر تاريخه مع كل الفرق التي تولى تدريبها من قبل، والتي كانت حصيلتها 4 ألقاب، بينها لقبان للدوري السويسري مع سانت غالين وجراسهوبرز، ولقب لدوري الدرجة الثانية الألماني مع بوخوم، ولقب لكأس سويسرا مع بازل.