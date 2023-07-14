شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف هداف مباريات القمة بعد 8 مباريات أمام الزمالك.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، تاريخ مواجهات القمة بعدما سجل هدفًا فى شباك الزمالك فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس بمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل شريف الهدف الرابع للأهلي أمام الزمالك فى المباراة التي انتهت بنتيجة 4-1 لصالح المارد الأحمر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ31 بمسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاءت أهداف الأهلي فى القمة عن طريق حسين الشحات (هدفين)، علي معلول (هدف)، ومحمد شريف (هدف)، بينما سجل للزمالك أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء.

فى السنوات الأخيرة، ارتبط اسم محمد شريف بالتسجيل فى شباك الزمالك بكل قمة يخوضها مع الأهلي، لدرجة أن اللاعب تقريبًا فى كل مشاركة هزّ شباك النادى الأبيض مرة على الأقل.

وكان اللاعب الشاب قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الزمالك قبل تحوله للأهلي في الأمتار الأخيرة، وأصبحت أهداف شريف فى الزمالك بقميص الأهلي 7 أهداف فى 8 مباريات خاضها.

الأهداف السبعة لمحمد شريف بقميص الأهلي فى شباك الزمالك، جاءت جميعها فى مواجهات قمة الدوري، وبات شريف هو هداف مباريات القمة من بين الجيل الحالي للاعبي القطبين.

مهاجم الأهلي سبق وسجل أمام الزمالك مرة أخرى، لكن خلال إعارته لصفوف إنبي