شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يدخل معسكراً لمدة 48 ساعة استعداداً للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب معسكراً مغلقا لمدة 48 ساعة، استعداداً لمواجهة النادي الأهلي، فى المباراة المؤجلة التى تجمع الفريقين الأحد المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بالتدريبات الاستشفائية على هامش التدريبات للتخلص من الإرهاق استعدادا للقاء المرتقب، أمام النادي الأهلي.

وكان المقاولون قد تعادل في المباراة الماضية بالدوري أمام الاتحاد السكندري سلبياً، ورفع المقاولون رصيده إلى النقطة 44 في المركز السادس، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز المقاولون 9 مباريات وتعادل في 17 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي والمقاولون العرب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.