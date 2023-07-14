شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة فى بطولة الدورى أمام فاركو فى الجولة الأخيرة من البطولة المحلية. وخسر الزمالك مباراته الماضية أمام الأهلى برباعية مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين والتى أقيمت باستاد القاهرة.

موعد مبارة الزمالك وفاركو

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع فاركو بعد غد الأحد فى التاسعة والنصف مساءً، وتنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة.

ترتيب الزمالك فى الدورى

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو نادى الزمالك على تمديد عقود محمد صبحى وأحمد فتحى ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض لحاجة الفريق إلى خدماتهم فى الفترة المقبلة، خاصة أنهما من العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى تشكيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى.

ووعد مسئولو نادى الزمالك فتوح ومحمد صحبى بمنحهم عقوداً من الفئة الأولى خاصة أنهم من اللاعبين الكبار،الذين يبذلون قصارى جهدهم مع الفريق ويستحقون التقدير المادى،الذى يليق بمكانتهم الفنية وحجم عطائهم للفريق.