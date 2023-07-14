شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مسئولو المقاولون العرب لاعبى الفريق بصرف مكافآت مادية لتحفيزهم استعدادا للمباراة المؤجلة التي تجمع الأهلي والمقاولون الأحد المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري، وذلك وفقاً للائحة الفريق والتى تتضمن صرف مكافآت للاعبين حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي أو الزمالك.

ويعكف الجهاز الفني للمقاولون العرب على مراجعة المباريات السابقة للنادي الأهلي، وآخرها مواجهة الزمالك والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف في الدوري، لتحديد أهم مصادر قوة الفريق الأحمر قبل اللقاء المرتقب.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بالتدريبات الاستشفائية على هامش التدريبات للتخلص من الإرهاق استعدادا للقاء المرتقب، أمام النادي الأهلي.

وكان المقاولون قد تعادل في المباراة الماضية بالدوري أمام الاتحاد السكندري سلبياً، ورفع المقاولون رصيده إلى النقطة 44 في المركز السادس، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز المقاولون 9 مباريات وتعادل في 17 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي والمقاولون العرب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.