شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري فى الجولة الأخيرة للدوري.

وضمت القائمة كلا من: "محمد كوكو وعبد الله جمال ومحمد هاشم واياد العسقلانى ومحمد نصر وعصام صبحى وكريم عرفات وأحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد وجدى ومحمد البحيري ومحمد بيومى وسيرجى أكا وعماد حمدى ومحمد عبد السميع وكريم الديب وياو أنور ومصطفى فارس وعمر الساعى ومروان حمدى وعبد الله السعيد".

ويستعد الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، لمواجهة الاتحاد السكندري فى التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد الإسماعيلية فى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري.

ويفتقد حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الدراويش، الثلاثى محمد فوزى وصالح جمعة وأبو بكر حمزة الجمل أمام الاتحاد السكندرى فى آخر مباريات الفريق بالدورى.

ويعانى الثنائى محمد فوزى وأبو بكر حمزة الجمل من غضروف الركبة، بينما يعانى صالح جمعة من التهاب فى عضلات البطن السفلية.

كما يغيب عن الإسماعيلى لنهاية الموسم محمد مخلوف وعمر الوحش لأسباب تأديبية، والتونسى فراس شواط للهروب من الفريق والسفر إلى تونس دون إذن مسبق وإعلانه فسخ التعاقد من جانب واحد.

فاز الإسماعيلى على الداخلية بهدف دون مقابل، أحرزه الغانى ياو أنور في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس في الجولة الـ33 لمسابقة الدورى الممتاز ليرتفع رصيد الدراويش إلى 37 نقطة، ويضمن بقاءه بالمسابقة في الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 32 نقطة.