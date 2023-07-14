شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو رضا يصعد لربع نهائي التصنيف العالمى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل عمرو رضا، لاعب منتخب المصارعة، إلى منافسات ربع نهائي بطولة التصنيف العالمى التى تقام بالمجر، بمنافسات وزن 70 كجم. وجاء تأهل عمرو رضا بعد الفوز على منافسه الكندى 0/11 بمنافسات الحرة.

وكان يوسف حميدة، لاعبة المنتخب، قد تأهل لربع النهائي أيضا بعد التغلب على ضياء جودة بوزن 125 كجم فى دور الـ 16 من البطولة.

وتشارك منتخبات المصارعة الرومانية والحرة والنسائية فى بطولة الجائزة الكبرى التي تقام بالمجر فى الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجارى.

ويرأس البعثة في البطولة أحمد راشد، وإبراهيم عادل مصطفى حكما في المنافسات، وتضم المصارعة الرومانى كلا من: محمد إيهاب، ومحمد على جبر، هيثم فهمى، والمدرب كمال عبده.

ويشارك منتخب الحرة بقائمة تضم كلا من: على أبو طالب مدير فنى، واللاعبون عمرو رضا، ضياء جودة، جمال عبد الناصر، وفيما يخص النسائية: محمد طلبة مدير فنى، واللاعبتان سمر حمزة وندى مدنى.