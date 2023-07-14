شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق يلجأ لسياسة التدوير فى مواجهة سموحة خوفاً من الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق، اللجوء لسياسة التدوير فى مباراة سموحة المرتقبة بالدوري، والتي تجمع الفريقين غداً السبت بمنافسات الجولة 34، وذلك خوفاً من الإصابات قبل نهائي كأس الرابطة.

وعانى النادي المصري من العديد من الاصابات مع اقتراب نهاية الموسم، ويرغب جهاز المصري لمنح العناصر الأساسية، مثل إلياس الجلاصي وعصام ثروت، فرصة لالتقاط الأنفاس، فيما يميل جهاز المصري لمنح البدلاء فرصة للمشاركة للوقوف على حقيقة مستواهم، خاصة بعدما نجحت تلك التجربة مع فرانك إيتوجا والذي أصبح من أهم الأسلحة الهجومية للفريق البورسعيدي.

واقترب النادي المصري من حسم المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري، فى ظل تعثر أقرب منافسيه على هذا المركز، المقاولون العرب والاتحاد السكندري، ويتبقى للمصري مباراتان فقط فى المسابقة المحلية، حيث يلتقي سموحة ثم الأهلي.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

ويحتاج النادي المصري لنقطة واحدة فقط من مواجهة سموحة المرتقب إقامتها غداً السبت، لحسم المركز الخامس بالوصول للنقطة 48، حيث يتبقى للمقاولون العرب صاحب المركز السادس مباراة واحدة أمام الأهلي، وفي حالة فوز ذئاب الجبل لن يتخطوا النقطة 47.

وكان المصري قد دخل معسكراً مغلقا استعدادا للمباراة المرتقبة، يوم الثلاثاء الماضي ببورسعيد، وذلك عقب الفوز في الجولة الماضية على فاركو بثلاثة أهداف نظيفة.

و يلتقي المصري مع سيراميكا يوم 22 يوليو الجاري في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.