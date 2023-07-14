اليوم..الهلال يواجه فولفسبورج النمساوي في ثالث تجاربه الودية

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره فريق فولفسبورج في المباراة الودية الثالثة للزعيم خلال المعسكر المقام حاليًا في النمسا استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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ومن المقرر أن يلتقي الهلال بنظيره فريق فولفسبورج النمساوي في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراو في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وكان الفريق الكروي بنادي الهلال حقق فوزًا كبيرًا على نظيره لاندسكرون النمساوي بسداسية نظيفة في المباراة الودية الاولى للزعيم خلال معسكره المقام حاليًا بالنمسا.

وسجل سداسية الهلال صالح الشهري، وعبدالله الحمدان "هدفين"، وسالم الدوسري، ومحمد القحطاني، وعبدالله رديف.



ثم نجح الزعيم في تحقيق فوزا على نظيره فريق جوريكا السلوفيني بهدفين نظيفين في المباراة الودية الثانية والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي ضمن استعدادات الازرق للموسم الجديد.

وسجل ثنائية الزعيم في ودية جوريكا السلوفيني كلا من محمد خيبري وعبدالله رديف.

قائمة الهلال في معسكر النمسا

عبدالله المعيوف - سلمان الفرج - ياسر الشهراني - سالم الدوسري - محمد البريك - ناصر الدوسري - محمد العويس- عبدالإله المالكي - محمد كنو - متعب المفرج - محمد جحفلي - خليفة الدوسري - على آل البليهي - صالح الشهري- عبدالله الحمدان - حبيب الوطيان - سعود عبدالحميد - مصعب الجوير- حمد اليامي- عبدالله رديف- أحمد آل جييع- سعد الناصر - محمد القحطاني- محمد الخبيري- معاذ فقيهي - موسي ماريجا- آندري كاريلو- ميشيل ديلجاو.