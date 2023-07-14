أهلي جدة يفشل في ضم الشويرخ بعد رفض الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - رفضت إدارة نادي الرياض السعودي طلب نظيرتها في نادي أهلي جدة بشراء عقد محمد الشويرخ مدافع الفريق الأول لكرة القدم في النادي العاصمي، مطالبة برفع العرض الأهلاوي.



عرض أهلي جدة علي الرياض لضم الشويرخ

وكان العرض المقدم من النادي الأهلي بلغ خمسة ملايين ريال، فيما اكتفت إدارة نادي الاتحاد الراغبة في ضم اللاعب أيضا عبر مخاطبات شفهية حتى الآن.



وكان الشويرخ صاحب الـ24 عامًا الذي سبق له تمثيل قطبي العاصمة النصر والهلال قد وقع عقدًا سابقًا مع نادي الرياض الصاعد حديثا إلى دوري روشن، يمتد إلى 3 مواسم، تبقى منها موسمين.

يذكر أن أُرسل خطاب رسمي من النادي الأهلي لنادي الرياض يتضمّن طلب خدمات اللاعب محمد الشويرخ، وقدّم النادي؛ الصاعد للدوري السعودي للمحترفين بعد عام في دوري الأولى، عرضه الرسمي متضمناً المبلغ المالي. وكان رد نادي الرياض على النادي الأهلي هو طلب رفع المبلغ المالي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وقدم نادي الاتحاد؛ الغريم التقليدي للنادي الأهلي، عرضاً لنادي الرياض، تضمن إعارة اللاعب محمد الشويرخ مقابل إعارة اللاعب عبد العزيز البيشي بعد استغناء مدربه البرتغالي نونو سانتو عن خدماته، علماً بأن اللاعب انتقل لاحقاً لنادي ضمك، وقد رفض ممثلو اللاعب مبدأ الإعارة بالإعارة، مفضلين أن تتم عملية الانتقال بشكل نهائي.

وعاد نادي الاتحاد لمفاوضة اللاعب على الانتقال بشكل نهائي والتخلّي عن فكرة استقطاب اللاعب على سبيل الإعارة.

و برز اللاعب محمد الشويرخ في موسم 2022 - 2023 مع نادي الرياض في بطولة «دوري يلو»، وذلك بتقديم مستويات كبيرة كسب عبرها ثقة الجميع وفرض إمكاناته بشكل واضح. وسبق أن مثل اللاعب محمد الشويرخ ناديي الهلال والنصر في «الفئات» قبل أن تنتهي علاقته بنادي الهلال في عام 2016.

وعلى صعيد أخر كشفت تقارير صحفية أن نادي أهلي جدة السعودي لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو نقلا عن ذا أتلتيك، فإن هناك عرضًا يتم تجهيزه من أجل نقل محرز إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل.