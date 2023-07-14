منتخب السعودية يواجه سوريا في نهائي دورة الألعاب العربية للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث منتخب السعودية للشباب عن الفوز في مباراة اليوم الجمعة التي تجمعه بنظيره سوريا، بنهائي بطولة دورة الألعاب العربية.

و يتطلَّع المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم إلى إحراز الميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه بدورة الألعاب العربية.

موعد مباراة منتخب السعودية للشباب وسوريا

ومن المقرر ان تنطلق مباراة منتخب السعودية للشباب تحت 19 عاماً أمام نظيره سوريا، اليوم الجمعة في تمام الحادية عشرمساءً بتوقيت القاهرة، و الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

وحصل الأخضر على ثلاث ميداليات فقط، خلال مشاركاته الست، بواقع فضيتين بدورة 1976 في سوريا، و1985 في المغرب، وبرونزية واحدة في دورة مصر 2007.

من جهة أخرى، اعتمد المدرب البرازيلي ماركوس واريس بالتدريبات التي جرت، أمس الخميس، في مدينة عنابة الطريقة التي سيواجه خلالها المنتخب السوري.

وطبَّق اللاعبون أكثر من طريقة خلال الحصة، التي استمرَّت نحو ساعة، ليستقرَّ المدرب في النهاية على اللعب بإيقاع سريع من أجل تجنُّب الاحتكاك مع لاعبي المنتخب السوري، الذين يتميَّزون ببنية جسمانية أقوى.

وخضع اللاعبون في بداية الحصة لتمارين لياقية خفيفة، قبل أن يقسِّمهم المدرب إلى ثلاث مجموعات، نفَّذت كل واحدة منها تدريبات بالكرة، شملت اللعب من لمسة واحدة وبسرعة، والتسديد من مسافات مختلفة على المرمى، وفي ختام الحصة تدرَّبوا على تنفيذ ركلات الجزاء.

يذكر أن نمكن منتخب سوريا أن يحصد المركز الأول بالمجموعة ومعه في رصيده 5 نقاط.

بينما يتواجد منتخب السعودية في المركز الثاني ومعه في رصيده أيضاً خمس نقاط.

مشوار منتخب السعودية في البطولة

بدأ المنتخب أول مباراة أمام نظيره من منتخب سوريا وأنتهت المباراة بينهما بالتعادل االإيجابي بواقع هدف واحد لكل منهما.

وأحرز صهيب أيمن الزيد هدف منتخب الصقور, وجاء هدف التعادل بوسطة الاعب مارديك مارديكيان.

بينما جمعت ثاني مباراة له أمام نظيره من منتخب موريتانيا, والتى أنتهت أيضاً بالتعادل الإيجابي بواقع هدف لكلاهما.

وجاء هدف منتخب موريتانيا بواسطة الاعب الشيخ باي رمضان, وجاء هدف التعادل بواسطة صهيب أيمن الزيد.

وثالث مباراة لمنتخب الصقور جمعته مع منتخب فلسطين, وأنتهت بفوز منتخب الصقور بهدفين مقابل هدف.

وجاء الهدف الأول لمنتخب الصقور بواسطة فيصل عبد الله العبد الواحد, والهدف الثاني بواسطة عباس الحسن, وجاء هدف منتخب فلسطين بواسطة أنس بني عودة.

بينما جاءت أخر مباراة قبل مباراة النهائي أمام نظيره من منتخب الجزائر, وأنتهت المباراة بفوز منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف.

وجاءت أهداف منتخب الصقور بواسطة كل من الاعب عبد الله بندر الزيد, والاعب صهيب أيمن الزيد.

