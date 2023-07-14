الزهور يتعاقد مع حمزة توكل نجم هليوليدو لتدعيم فريق اليد

ياسر رشاد - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشارمحمد الدمرداش تعاقده مع حمزة توكل نجم فريق هليوليدو لكرة اليد مواليد 2004 وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.



هدف جهاز كرة اليد بنادي الزهور

ويهدف جهاز كرة اليد في الزهور برئاسة هشام قدري إلى تدعيم صفوف فريقه بالصفقات القوية من أجل الاستعداد للموسم القادم 2023-2024 من دوري المحترفين والمرتبط.

ويعتبر "حمزة" من العناصر القوية لجيل 2004 وسبق له الانضمام للمنتخب المصري للفئة العمرية تحت قيادة مجدي أبو المجد المدير الفني السابق للمنتخب قبل السفر للمشاركة في بطولة إفريقيا للشباب العام الماضي.

وقام اللاعب بتوقيع العقد في حضور أحمد الليثي مدير النشاط الرياضي بالنادي وهشام قدري رئيس قطاع كرة اليد.



وأعرب اللاعب عن سعادته للانضمام لفريق كرة اليد بنادي الزهور متمنيًا أن يكون اضافة لهذا الفريق خاصةً مع استمرار تواجد نادي الزهور في دوري المحترفين.

وقال الليثي: يأتي هذا التعاقد ضمن سياسة النادي لدعم قطاع الرياضة ومنها كرة اليد، بعد التطور الذي شهده والاستمرار في تحقيق نجاحات وأهداف النادي.

ومن جانبه صرح هشام قدري: "التعاقد مع اللاعب من أجل دعم قطاع الناشئين بهدف تدعيم مسيرة الفريق الأول نظرا لأن نتائج فريقي 2004 و2006 مرتبطة بترتيب دوري المحترفين ، لذلك نقوم بضم لاعبين في المراكز التي لدينا احتياج فيها فقط مع الاعتماد بنسبة أكبر على أبناء النادي من الناشئين".

كما انهى النادي أيضا التعاقد مع أحمد حنفي حارس مرمى الجزيرة مواليد 2004، استمرارا لتواجد عناصر تصلح للمشاركة مع الفريق الأول لاحقا.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2004 في نادي الزهور كلا من علاء حسن مدربا للفريق والذي سبق له تدريب الزمالك، ومازن سمير مدربا لحراس المرمى ودكتور مازن بيبرس طبيب الفريق.

يذكر أن الزهور تواجد في المركز العاشر من دوري المحترفين بالموسم الماضي.