شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستطلع رأى كولر فى العرض التركي لضم محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور الفنية التي تخص الفريق، وفى مقدمتها العروض التي وصلت للنادي مؤخراً لضم بعض اللاعبين وأبرزهم محمد شريف مهاجم الفريق.

وتلقى محمد شريف عرضاً، خلال الأيام الماضية، عرضاً من نادي فاتح جمرك التركي لضم محمد شريف وتم إرسال خطاب رسمي للنادي الأهلي للاستفسار عن طلبات النادي.

ويرغب مسئولو الأهلي في الاستفسار عن موقف المدرب السويسري لبدء مرحلة التفاوض مع النادي التركي وحسم مصير اللاعب سواء بالموافقة على رحيله خلال ميركاتو الصيف الجاري أو رفض العرض.

وسجل محمد شريف الهدف الرابع للأهلي فى الزمالك خلال مباراة القمة التى جمعت الفريقين أمس، الخميس، باستاد القاهرة في الدوري وحسمها الأبيض لصالحه بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.