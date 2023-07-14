شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلي فى مستقبل حراسة مرمى الفريق خلال الموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي أحد أهم المراكز التى يتم الحديث عنها بشكل كبير الفترة الماضية، وذهب البعض إلى أن الجهاز الفني للفريق يفكر فى ضم حارس مرمى للفريق، فيما ذهب البعض الآخر إلى أن فكرة تدعيم حراسة المرمى صعبة خلال ميركاتو الصيف الجاري، فى التقرير التالي نستعرض طريقة تفكير الأهلي بشأن حراسة مرمى الفريق خلال الموسم الجديد..

س: هل حسم السويسري كولر مدرب الأهلي موقفه من تدعيم مركز حراسة المرمى؟

ج: نعم .. وأعلن المدير الفني للأهلي أنه يرفض ضم حراس مرمى جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

س: هل تلقى حُراس الأهلي الحاليون عروضاً من أندية محلية وخارجية؟

ج: حدث هذا فعلاً.. وارتبط اسم محمد الشناوي بعروض خارجية، أبرزها من النصر السعودي، وتردد أيضاً أن على لطفي الحارس الثاني للفريق لديه عروض من أندية محلية أبرزها من زد.

س: كيف يرى الأهلي مستقبل حراسة مرمى الفريق؟

ج: حسم الأهلي مستقبل حراسة المرمى بالفريق خلال الموسم الجديد، وقرر إغلاق ملف ضم حارس مرمى جديد، حتى لو شهدت الأيام المقبلة رحيل على لطفي الحارس الثاني لأحد الأندية المحلية.

وجاء قرار إدارة الأهلي بعدما أخطر محمد الشناوي حارس وقائد الفريق إدارة الأهلي بعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد الشناوي لمسئولى القلعة الحمراء أنه أغلق ملف العروض الخارجية التى ارتبطت به الفترة الماضية من أندية خليجية، وتحديداً من السعودية.

وارتبط اسم الشناوي على مدار الأسابيع الماضية بعروض سعودية، أبرزها من النصر، وتداولت أنباء حول تفكير النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم العالمي كريستيانو رونالدو، فى ضم الشناوي، وذهبت هذه الأنباء إلى أن الشناوي يُفكر فى الرحيل لخوض التجربة السعودية التى تردد أنه سيحصل فيها على 3 ملايين دولار، ما يقارب 100 مليون جنيه سنوياً، كما سيحصل الأهلي على 5 ملايين دولار، لكن هذا الملف تم إغلاقه من قبل الأهلي والشناوي، بعدما تأكدت عدم جدية عرض النصر، كما أن الشناوي يرغب فى مواصلة الإنجازات مع الأهلي، لذا تم الاتفاق بين الحارس الدولي وإدارة الأهلي على إغلاق ملف الرحيل فى الصيف الجاري.

س: هل سيُعيد الأهلي التفكير فى ضم حارس مرمى حال رحيل على لطفي؟ج: اتفقت إدارة الأهلي على عدم تدعيم مركز حراسة المرمى لوجود أكثر من حارس مُتميز، وهم على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، حتى لو رحل لطفي لنادي زد الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.