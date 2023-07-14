شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دعبس يستقيل من مجلس إدارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد دعبس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن، استقالته من منصبه، وكتب دعبس عبر صفحته على فيس بوك، "جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية اتقدم باستقالتي اليوم من عشقى وبيتي الكبير نادي الزمالك أعظم نادي في الكون، وأعود مجددا إلى صفوف الجماهير.. كل الدعم لنادى الزمالك الفترة الجاية.. عاش الزمالك عاش حبه في قلبي".