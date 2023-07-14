شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الإسماعيلى يعتذر عن عدم المشاركة أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد صبحي، حارس مرمى النادى الاسماعيلى، أنه طلب من حمزة الجمل المدير الفني للدراويش التواجد بقائمة مباراة الداخلية لمساندة الفريق فى الظروف الصعبة التى يمر بها النادي، وفى ظل الغيابات التى ضربت الفريق قبل المباراة، إلا أن الجهاز الفني رفض ذلك، بحسب تأكيداته.

وقال محمد صبحى فى تصريحات صحفية، "عندما علمت بنية الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل إشراكى في مباراة الاتحاد السكندري غداً قمت بإبلاغ المدير الفني بعدم رغبتى فى خوض أى مباراة رسمية أثناء تواجدهم على رأس القيادة الفنية للنادي الإسماعيلي، وذلك بسبب الأوضاع السيئة التي عاني منها الفريق بمسابقة الدوري، وصراعه للهروب من شبح الهبوط خلال فترة تواجد الجهاز الفني، وكذلك بسبب سحبهم جميع الصلاحيات الخاصة بكابتن الفريق بشكل غير رسمي منذ توليهم القيادة الفنية للنادي، ما أدى لحدوث حالة من الفوضي الإدارية داخل الفريق".