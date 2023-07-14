شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحدد الجمعة والثلاثاء لاختبارات مواهب فريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد نادي المقاولون العرب يومي الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع لاستقبال المواهب الراغبة فى الانضمام لفريق كرة القدم النسائية بالنادي، وذلك بعد الإعلان مؤخراً عن تأسيس فريق الكرة النسائية، تنفيذاً لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتقام الاختبارات فى وجود نخبة من المدربين المؤهلين، وفى إطار منظومة جديدة بنادي المقاولون، وتجرى اختبارات المقاولون العرب للاعبات الكرة النسائية يومي الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع الساعة 5 مساءً.



مقاولون

ويستعد المقاولون للمباراة المؤجلة التي تجمع الأهلي والمقاولون الأحد المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، بالتدريبات الاستشفائية على هامش التدريبات للتخلص من الإرهاق استعدادا للقاء المرتقب، أمام النادي الأهلي.

وكان المقاولون قد تعادل في المباراة الماضية بالدوري أمام الاتحاد السكندري سلبياً، ورفع المقاولون رصيده إلى النقطة 44 في المركز السادس، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز المقاولون 9 مباريات وتعادل في 17 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي والمقاولون العرب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.