شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يقتحم قائمة الأرقام القياسية فى القمة ويعادل شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلي العديد من الأرقام التاريخية فى ليلة الفوز على الزمالك باستاد القاهرة الدولي، وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 4-1، خلال المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح حسين الشحات التسجيل للمارد الأحمر بعد مرور 75 ثانية، ليسجل ثاني أسرع هدف فى مباريات القمة بشكل عام.

وأصبح هدف حسين الشحات الافتتاحي فى القمة 126، الذى جاء بعد دقيقة واحدة و17 ثانية بعد انطلاق اللقاء، ثاني أسرع هدف فى تاريخ مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، فيما يتصدر القائمة هدف حسين ياسر المحمدي الذى جاء لصالح الزمالك فى شباك الأهلي، بالدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2011/2010، بعدما أحرزه عقب مرور 48 ثانية فقط على انطلاق المباراة حينها.

ويأتي فى المركز الثالث هدف أحمد جعفر لصالح الزمالك فى شباك الأهلي موسم 2010/2009 الذى جاء بعد 78 ثانية، ويحل رابعاً فى قائمة أسرع أهداف القمة هدف مؤمن زكريا لصالح الأهلي في شباك الزمالك موسم 2018/2017، الذى أحرزه بعد 130 ثانية من بداية اللقاء.

وكذلك عادل حسين الشحات عدد أهداف محمود عبد الرزاق شيكابالا، نجم الزمالك، في مباريات القمة بالدوري المصري، بواقع هدفين لكل منهما، رغم أن الأخير خاض 19 لقاءً من القمة.