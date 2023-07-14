شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يقترب من حراسة مرمى الزمالك فى مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من العودة للمشاركة فى مباراة فريقه المقبلة أمام فاركو، فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى المصرى.

ويلتقى الزمالك مع فاركو فى التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ الأحد، وتنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة، ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا.

ويدرس فى الوقت الحالى الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو منح محمد عواد فرصة المشاركة فى مواجهة فاركو، خاصة بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد صبحى فى مواجهة الأهلى، ورغبة الجهاز الفنى فى منح فرصة المشاركة للبدلاء والشباب.