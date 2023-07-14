شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يقترب من حراسة مرمى الزمالك فى مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من العودة للمشاركة فى مباراة فريقه المقبلة أمام فاركو، فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى المصرى.
ويلتقى الزمالك مع فاركو فى التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ الأحد، وتنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة، ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا.
ويعكف أوسوريو، على معالجة الأخطاء التى وقع فيها الفريق أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس والمؤجلة من الجولة الـ31 ببطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف.
ومن أبرز الأخطاء خطة المباراة، والتشكيل الأساسي، والبدء بلاعبين قادمين من المنتخب الأولمبى من البداية.ويحاول أوسوريو تجنب تكرار الأخطاء فى المباراة المقبلة أمام فاركو فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى. وطلب أوسوريو من اللاعبين غلق صفحة مباراة القمة والتركيز على المواجهة القادمة.
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