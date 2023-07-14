كده قفلت صح.. صلاح عبدالله يعلق على خسارة الزمالك برباعية

الشارقة - اميمة ياسر - علق الفنان صلاح عبدالله على فوز الأهلي على الزمالك، 4-1 بالدوري الممتاز، في المباراة التي أقيمت الخميس، على ملعب ستاد القاهرة.

ونشر الفنان المعروف بتشجيعه للزمالك، صورة من مسرحيته (حمري جمري)، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "من حقكوا تهللوا وتحفلوا وإحنا نسكت ونصبر والعبد لله مش حمل الزعل والغضب وهي كدا قفلت صح والحمد لله في كل وقت وعلى كل حال.. زمالكاوي في حالة وحتروح لحالها".

حقق الأهلي فوزا مستحقا، على الزمالك، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، في القمة 126 ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

سجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الأولى من تسديدة قوية.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في مرمى الزمالك في الدقيقة 36 من تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء الزمالك على يسار محمد صبحي.

وسجل علي معلول الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما سدد كرة قوية سكنت شباك صبحي.

بعد ذلك سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

وسجل محمد شريف الهدف الرابع للأهلي، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من متابعة لكرة داخل المنطقة.