زوران يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من مسابقة الدوري المصري على ستاد الإسماعيلي.



قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي:



في حراسة المرمى: عمرو خليل وصبحي سليمان.

في خط الدفاع: مصطفى إبراهيم ومحمد الصالح وأحمد بهاء والسيد سالم وخالد صبحي.

في خط الوسط: محمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم ومحمد فارس وناصر ناصر ومحمد محمود وخالد الغندور وعبدالغني محمد وإبراهيم حسن وعموري وأحمد عيد.

في خط الهجوم: اوستن اموتو ومابولولو وأحمد حامدين.

يأتي فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، ويملك 43 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة حقق خلالهم الفوز في 12 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وتلقى الخسارة في 14 مباراة، فيما أحرز 35 هدفًا وتلقت شباكه 39 هدفًا، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة.

قائمة الإسماعيلي لمباراة الاتحاد :



في حراسة المرمى.. محمد كوكو وعبد الله جمال

في خط الدفاع: محمد هاشم واياد العسقلانى ومحمد نصر وعصام صبحى وكريم عرفات ..

في خط الوسط: أحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد وجدى ومحمد البحيري ومحمد بيومى وسيرجى أكا وعماد حمدى ومحمد عبد السميع وكريم الديب وعبد الله السعيد وومصطفى فارس وعمر الساعى .في الهجوم : ياو أنور ومروان حمدى .



