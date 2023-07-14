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المقاولون العرب يبدأ استعدادته لمباراة الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - بدأ المقاولون العرب معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة، استعداداً لمباراة الأهلي، ضمن المباريات المؤجلة، و التي تجمع بينهما يوم الأحد المقبل بالدوري المصري الممتاز.
 

تدريبات استشفائية


و خاض لاعبو المقاولون العرب، بتعمليات المدرب شوقي غريب، بتدريبات استشفائية على هامش المران من أجل التخلص من الإرهاق استعدادا لمباراة الأهلي ضمن مسابقة .

و تعادل المقاولون مع الاتحاد السكندري في المباراة الماضية سلبيا دون أهداف، ليرتفع رصيد الذئاب إلى 44 نقطة في المركز السادس، بعدما شارك في 33 مباراة، فاز خلالهم في 9 مباريات، و تعادل في 17 مباراة، و سقط أمام 7 مواجهات، وأحرز لاعبو الذئاب 34 هدفا، و تلقت شباكه 29 هدفا.
وتواجه الأهلي مع المقاولون العرب، في الدور الأول و أنتصر عليه المارد الأحمر بهدفين لهدف.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الثالث والأربعين في تاريخه، بعد غياب البطولة عن أسواره لموسمين متتاليين لصالح غريمه الزمالك.

 


 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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