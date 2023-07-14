المقاولون العرب يبدأ استعدادته لمباراة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ المقاولون العرب معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة، استعداداً لمباراة الأهلي، ضمن المباريات المؤجلة، و التي تجمع بينهما يوم الأحد المقبل بالدوري المصري الممتاز.



تدريبات استشفائية



و خاض لاعبو المقاولون العرب، بتعمليات المدرب شوقي غريب، بتدريبات استشفائية على هامش المران من أجل التخلص من الإرهاق استعدادا لمباراة الأهلي ضمن مسابقة الدوري المصري.

و تعادل المقاولون مع الاتحاد السكندري في المباراة الماضية سلبيا دون أهداف، ليرتفع رصيد الذئاب إلى 44 نقطة في المركز السادس، بعدما شارك في 33 مباراة، فاز خلالهم في 9 مباريات، و تعادل في 17 مباراة، و سقط أمام 7 مواجهات، وأحرز لاعبو الذئاب 34 هدفا، و تلقت شباكه 29 هدفا.

وتواجه الأهلي مع المقاولون العرب، في الدور الأول و أنتصر عليه المارد الأحمر بهدفين لهدف.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الثالث والأربعين في تاريخه، بعد غياب البطولة عن أسواره لموسمين متتاليين لصالح غريمه الزمالك.



