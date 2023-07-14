عبدالصمد الزلزولي يضحي من أجل برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة الانضمام مبكرا لمعسكر البرسا التحضيري للموسم الجديد.



الزلزولي مازال أمامه أسبوعين للعودة إلى التدريبات، لكنه قرر التخلي عن إجازته، والإلتحاق بمعسكر برشلونة بدء المعسكر التحضيري يوم الإثنين المقبل.



وتوج الزلزولي مع منتخب بلاده المغرب، ببطولة كأس أمم أفريقيا لتحت 23 عاما الأحد الماضي على حساب مصر بهدفين لهدف، صنع هدف الحسم أمام الفراعنة.



تشافي يريد الزلزولي



أكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن الزلزولي ضمن اللاعبين المفضلين للمدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للبرسا، وسيعطيه فرصة في جولة البرسا في الولايات المتحدة الأمريكية.



يتنافس مع الزلزولي في مركزه فيران توريس وأنسو فاتي الذين لا يريدون الرحيل في الصيف، ما يعقد موقف اللاعب المغربي بشأن المشاركة.



يملك الزلزولي العديد من العروض من الدوري الإسباني ، على رأسها ريال بيتيس، والبريميرليج، والبوندسليجا، كما يعتبر يوفنتوس من المتهمين بضم اللاعب المغربي.