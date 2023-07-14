أرقام قياسية.. كشف حساب كولر مع الأهلي فى 54 مباراة بجميع البطولات

ياسر رشاد - القاهرة - بات السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي نجم الشباك لجماهير القلعة الحمراء منذ توليه المسئولية الفنية للشياطين، فتمكن من تحقيق أرقاما قياسية جعلته معشوق جماهير الأهلي الأول، ورصدت بوابة الخليج 365 الإلكترونية بطولات الفريق الأحمر مع كولر منذ تولية قيادة الفريق.

أرقام كولر مع الأهلي

حقق السويسري مارسيل كولر العديد من الإنجازات التى سجلها التاريخ ببطولات النادى الأهلى منذ توليه المهام الفنية للفريق الأول فاستطاع كولر قيادة فريق الكرة بالنادى الأهلي فى 54 مباراة بجميع البطولات، حقق من خلالها الانتصار فى 42 مباراة وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات فقط، سجل لاعبو الفريق الأول بالنادى الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر 103 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 27 هدفًا بمختلف البطولات.

واستطاع فريق الأهلي مع كولر المحافظة على سجله خالي من الهزائم في بطولة الدوري، حيث انتصر في 24 مباراة، كان آخرها الفوز على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل في 6 لقاءات.

وشهدت بطولة الدوري تفوق الأحمر رفقة كولر، وتحقيقه أعلى معدل تهديفي خلال هذا الموسم 2022 ـ 2023، فأحرز 54 هدفًا، كما أن الفريق هو الأقل استقبالًا للأهداف في البطولة بواقع 7 أهداف فقط.

ولعب مارسيل كولر أمام الزمالك بتشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: علي معلول – محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

في الوسط: أليو ديانج – محمد فخري – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – حسين الشحات.

في الهجوم: محمود كهربا.

ترتيب الدوري المصري

1 – الأهلي.. 78 نقطة

2 – بيراميدز.. 67 نقطة

3 – الزمالك.. 59 نقطة

4 – فيوتشر.. 58 نقطة

5 – المصري البورسعيدي.. 47 نقطة

6 – المقاولون العرب.. 44 نقطة

7 – الاتحاد السكندري.. 43 نقطة

8 – إنبي.. 42 نقطة

9 – فاركو .. 41 نقطة

10 – سموحة .. 39 نقطة

11 – الإسماعيلي.. 37 نقطة

12 – سيراميكا كيلوباترا.. 37 نقطة

13 – البنك الأهلي.. 36 نقطة

14 – طلائع الجيش.. 36 نقطة

15 – أسوان .. 33 نقطة

16 – غزل المحلة.. 33 نقطة

17 – الداخلية.. 32 نقطة

18 – حرس الحدود.. 21 نقطة