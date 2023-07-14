موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب:

يلتقي الأهلي بنظيره المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري.

يتبقى لفريق الأهلي بمسابقة الدوري المصري 4 مباريات كالآتى أمام المقاولون وحرس الحدود وبيراميدز والمصري.

يلعب فريق الكرة بالنادى الأهلي مباراته المقبلة يوم الأحد 16 يوليو الجاري مع المقاولون العرب ثم يواجه حرس الحدود يوم الأربعاء 19 من الشهر ذاته، ويواجه بيراميدز يوم 23 ثم يختتم مبارياته بمواجهة المصري يوم 26 من الشهر الجاري.

أبرز تصريحات طارق قنديل عن الأهلي:

تحدث طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بالتتويج بالألقاب الكثيرة هذا الموسم، مشيدًا أيضًا بانتصار الفريق على الزمالك، موجهًّا الشكر لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي و المشرف على الكرة، والذي أدار الأمور بشكل أكثر من رائع هذا الموسم.

أكمل قنديل في تصريحاته أنه كان متواجدًا في الملعب، وفوجئنا بدخول الهدف الأول شباك الزمالك بتسديدة حسين الشحات، وجميع فرق النادي أعطتنا الثقة هذا الموسم، لا نتعامل مطلقًا بغرور، و نسعى دائمًا لتحقيق الانتصارات، والتوفيق حالفنا وتوج مجهود الجميع بهذه النتائج وآخرها الانتصار على الزمالك.

واصل أن ما حققناه هو نتاج منظومة كاملة تعمل بشكل صحيح، كل الإدارات داخل النادي تسهم بمجهود كبير، والنادي الأهلي يسير بشكل جيد ويغض الطرف عن أي أمور تعطي طاقة سلبية، والمنظومة كاملة لم تلتفت لكل المهاترات، ولذلك كانت النتائج في النهاية جيدة.

أضاف أن الخطيب رئيس النادي دائمًا كان يذكرنا بمعطيات ومتغيرات الرياضة، ويطالبنا بإغلاق باب الأفراح، لأنه لازال لدينا مشوار طويل، ونحن نتحمل المسئولية ونتمنى حصد المزيد من الألقاب.

اختتم حديثه أن جمهور النادي الأهلي عظيم، ولم يبخلوا بأي جهد من أجل مساندة الفريق حتى رغم بعض الكبوات، وكانوا يدعمونا في أصعب الظروف، فهم الجمهور الأعظم على الإطلاق.

يعتلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة وحسم اللقب رقم 43 في تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة ويحتل بيراميدز الوصافة برصيد 67 نقطة.

فاز الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 4 / 1، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولى.