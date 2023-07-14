محمد عبدالمنعم الدكة تنتظره لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - وجه السويسري مارسيل كولر، رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى محمد عبد المنعم، بعد موقف مدافع الفريق تجاه زملائه خلال مباراة الزمالك التي أقيمت مساء أمس ب الدوري المصري الممتاز.

غضب مارسيل كولر

وأكد كولر أن دكة البدلاء تنتظر محمد عبدالمنعم حال تكراره تلك الموقف تجاه زملائه بالفريق فيجب أن يلتزم الجميع داخل الملعب وخارجه مما ينتجعنه الاستقرار، معللا الكل تحت مظلة واحدة.

بإحالته إلى دكة البدلاء خلال الفترة المقبلة، بسبب ما قام به تجاه زملائه في الفريق، خلال مباراة الزمالك التي أقيمت أمس الخميس في الدوري الممتاز وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

واستطاع فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الحادية والثلاثين المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

وتحدث حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي بأن الأهلي يتمتع بالاستقرار الإداري والفني وهو سر تتويج النادي الأهلي بالبطولات في المواسم الماضية.

وأشار إلى أن الاستقرار سبب من الأسباب التى أدت إلى نجاحه مع الصفاقسي التونسي في التأهل للبطولة العربية.

سيد معوض يعلق على فوز الأهلي أمام الزمالك وتحدث سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، عن سر تفوق النادي الأهلى معللا السبب الالتزام من الإدارة والجهاز فني والاعبين.

وأكد:"أن الأهلى لم يكن في حالته خلال الشوط الثاني حتى الدقيقة 75، ولكن في الربع ساعة الأخيرة استفاق الفريق، وتركيز اللاعبين كان قليل بعد الهدف الثالث، وظهرت حالة تراخي واستهتار واضحة على اللاعبين، الهدف الثالث كان في صالح الزمالك الذي كان يهدف لتقليل الفارق".

واختتم حديثه قائلًا: "لا بد من إراحة لاعبي الأهلى بعد موسم طويل وشاق، الجميع شاهد تفوق الفريق بعد قرار الموسم الماضي باعطاء اللاعبين إجازة".

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري للمرة رقم 43 في تاريخه بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 78 نقطة ويقدم الأهلي موسما استثنائيا بعدم تلقى هزيمة في الموسم الحالي حتى الآن.

حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.