شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الكرتى يعود إلى المغرب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عاد وليد الكرتى، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى بلاده "المغرب" بعد الراحة السلبية التى حصل عليها من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالي جايمى باتشيكو.
وحصل الكرتى وعدد من اللاعبين الأساسيين بنادى بيراميدز على راحة سلبية عقب حسم الفريق المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى، على أن يعود اللاعبون للمشاركة فى فترة الإعداد للموسم الجديد التى سيتم تحديدها فى وقت لاحق.
وتوج وليد الكرتى قبل عودته إلى بلاده بجائزة أفضل لاعب فى صفوف بيراميدز، باختيار زملائه، وذلك فى الحفل السنوى للنادى الذى أقامه بأحد الفنادق لتكريم لاعبيه.
يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى برصيد 67 نقطة، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 51 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.
ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41.
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