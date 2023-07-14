شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الكرتى يعود إلى المغرب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد وليد الكرتى، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى بلاده "المغرب" بعد الراحة السلبية التى حصل عليها من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالي جايمى باتشيكو.

وحصل الكرتى وعدد من اللاعبين الأساسيين بنادى بيراميدز على راحة سلبية عقب حسم الفريق المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى، على أن يعود اللاعبون للمشاركة فى فترة الإعداد للموسم الجديد التى سيتم تحديدها فى وقت لاحق.

وتوج وليد الكرتى قبل عودته إلى بلاده بجائزة أفضل لاعب فى صفوف بيراميدز، باختيار زملائه، وذلك فى الحفل السنوى للنادى الذى أقامه بأحد الفنادق لتكريم لاعبيه.

ويستقبل فريق بيراميدز ، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، فريق طلائع الجيش باستاد الدفاع الجوى، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط بيراميدز أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في المقابل انتزع طلائع الجيش فوزا مهما على أسوان بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويسعى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، لتصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات مجددا بعد السقوط المفاجئ أمام سيراميكا، وطلب من اللاعبين بضرورة الانتصار في آخر مباراتين لإنهاء الموسم بشكل مميز، ويدرس الدفع بإبراهيم عادل ومحمود صابر بعد عودتهما من المنتخب الأوليمبى بعد المستوى المميز الذى ظهروا عليه.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى برصيد 67 نقطة، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 51 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.