شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة أحمد تحقق ذهبية الخطف فى دورة الألعاب العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حققت لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال رحمة أحمد الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 81 كجم للخطف، بعد رفع وزن 92 كجم، لتحقق ميداليتين ذهب بدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حاليا.
وبذلك يرتفع رصيد مصر فى دورة الألعاب العربية ل 9 ميداليات ذهب ووميدالية فضه.
وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر ببعثة رمزية في رفع الأثقال وألعاب القوى.
وعادت خلال الساعات الماضية بعثة منتخب ألعاب القوى من الجزائر بعد تحقيق 5 ميداليات ذهبية، حيث احتلت بعثة العاب القوى المركز الثالث في الترتيب على مستوى اللعبة في البطولة
وتوج لاعبو منتخب العاب القوى بخمس ذهبيات وضعت مصر في المركز السادس في الترتيب العام حتى الان من البطولة ، و تحققت الميداليات عن طريق كل من مصطفى الجمل ، إيهاب عبد الرحمن ، و مصطفى عمرو ، اسراء عويس ذهبيبتان.
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