شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس العالم تغير حسابات فيتوريا لمواجهة إثيوبيا فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت مواجهة منتخب مصر وإثيوبيا بروفة تحضيرية ومباراة تحصيل حاصل بالنسبة لفيتوريا، حتى سحب قرعة تصفيات كاس العالم أمس، والتى وضعت المنتخب الإثيوبي فى صدام متجدد مع المنتخب الوطنى.

وقوع إثيوبيا مع مصر فى مجموعة واحدة بتصفيات كأس العالم غير حسابات فيتوريا لمباراة المنتخبين فى ختام مرحلة التصفيات الأفريقية المقرر لها سبتمبر المقبل، إذ يولي فيتوريا حاليا اهتماما كبيرا بمواجهة الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا باعتبارها بروفة للقاء المتجدد فى تصفيات كاس العالم.

كما طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، من جهازه المعاون تجهيز فيديوهات لجميع مباريات تونس فى تصفيات أمم أفريقيا الجارية لمشاهدتها عن قرب وتحليل المنافس قبل ودية سبتمبر التى تجمع المنتخبين في القاهرة.

واتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، مع الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرىء على إقامة مباراة ودية تجمع الشقيقين المنتخب المصري الأول مع المنتخب التونسي يوم 12 سبتمبر المقبل بالقاهرة في إطار استعداد المنتخبين للتصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا.

وحسم كلا المنتخبين مصر وتونس التأهل رسميًا إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2024 بـ كوت ديفوار.

وحجز منتخب مصر مقعدًا في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بعد فوزه على منتخب غينيا بهدفين مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة، من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا والتي أقيمت يوم 14 يونيو الماضي بمدينة مراكش المغربية، حيث تصدر المنتخب المجموعة برصيد 12 نقطة ليبتعد بالصدارة عن غينيا صاحب الـ 9 نقاط، وفي أي نتيجة في الجولة الأخيرة ستكون الأفضلية لمنتخب مصر في المواجهات المباشرة.