شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء خالد تحقق ميداليتين ذهبيتين فى دورة الألعاب العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حققت شيماء خالد، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ميداليتين ذهبيتين فى دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حاليا. وحققت شيماء خالد الميدالية الذهبية لمنافسات وزن + 81 كجم في الكلين والنتر برفع وزن 107 كجم بعد أن حققت الميدالية الذهبية للخطف بعد رفع وزن 85 كجم لتحقق ميداليتان ذهب.
بذلك يرتفع رصيد مصر فى دورة الألعاب العربية لـ11 ميدالية ذهب وميدالية فضة.
وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر ببعثة رمزية في رفع الأثقال وألعاب القوى.
وعادت خلال الساعات الماضية بعثة منتخب ألعاب القوى من الجزائر بعد تحقيق 5 ميداليات ذهبية، حيث احتلت بعثة العاب القوى المركز الثالث في الترتيب على مستوى اللعبة في البطولة
وتوج لاعبو منتخب العاب القوى بخمس ذهبيات وضعت مصر في المركز السادس في الترتيب العام حتى الان من البطولة ، و تحققت الميداليات عن طريق كل من مصطفى الجمل ، إيهاب عبد الرحمن ، و مصطفى عمرو ، اسراء عويس ذهبيبتان.
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