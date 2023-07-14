شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر
وجاء تشكيل المحلة على النحو التالي:
في حراسة المرمى: عمر شعبان
في الدفاع: السيد شبراوي- معاذ الحناوي- مصطفى العش- إيهاب سمير
في الوسط: حميد ماو- أحمد النادري- أحمد الشيخ
في الهجوم: محمد جابر- جابريال أوريك- تشارليز باسي
ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 9 مباريات والهزيمة في 16 مباراة، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.
يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة وهبط رسميا للقسم الثانى، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 19 مواجهة، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكهم 43 هدفا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز