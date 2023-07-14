اخبار الرياضه

خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيد، المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة ، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود، فى المباراة التي ستجمعهما بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من مسابقة ، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب.

 

وجاء تشكيل المحلة على النحو التالي:

 

في حراسة المرمى: عمر شعبان

 

في الدفاع: السيد شبراوي- معاذ الحناوي- مصطفى العش- إيهاب سمير

 

في الوسط: حميد ماو- أحمد النادري- أحمد الشيخ

 

في الهجوم: محمد جابر- جابريال أوريك- تشارليز باسي

 

 

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 9 مباريات والهزيمة في 16 مباراة، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.

 

يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة وهبط رسميا للقسم الثانى، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 19 مواجهة، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكهم 43 هدفا.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا