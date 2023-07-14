خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود

وجاء تشكيل المحلة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عمر شعبان

في الدفاع: السيد شبراوي- معاذ الحناوي- مصطفى العش- إيهاب سمير

في الوسط: حميد ماو- أحمد النادري- أحمد الشيخ

في الهجوم: محمد جابر- جابريال أوريك- تشارليز باسي

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 9 مباريات والهزيمة في 16 مباراة، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.