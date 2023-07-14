شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أسوان والداخلية فى مباراة الهروب من الهبوط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادى المدير الفني لأسوان، وعلاء عبد العال مدرب الداخلية، تشكيلى المباراة التي تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – محمد عطوة - محمد مصطفى

الوسط: أحمد خالد - عماد فتحي – رافائيل أياجوا – بلال السيد

الهجوم: ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: عبد العزيز سيد - محمد نجيب – أحمد عبد الرسول – كريم يحيى

الوسط: كليتشي شيميزين – آلان كيمابادي محمود طلعت

الهجوم: فانوم ألفريد - عبد الرحمن البانوبي – كريستوفر جوهان

يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 16 مواجهة، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلت شباكهم 41 هدفا.

ويسعى أيمن الرمادى إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط متسلحا بعاملى الأرض والجمهور للإبقاء على تماسيح النيل في الدورى الممتاز.

ويحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلت شباكهم 41 هدفا.