كواليس انفعال مدرب الزمالك على لاعب الأهلي بسبب حركة استعراضية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - انفعل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، عقب نهاية مباراة القمة، على مدافع الأهلي محمد عبد المنعم، بسبب حركة استعراضية قام بها اللاعب قي اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز الأحمر برباعية مقابل هدف.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اعتذرت بعد مباراة المقاولون العرب عن تصرف نداي الذي بدا استفزازيا، واليوم لاعب من الأهلي قام بموقف مشابه وكانت هناك استفزازات"، دون أن يوضح اللاعب المقصود

وأضاف المدرب الكولومبي: "في الرياضة أنت مطلوب منك الفوز أمام المنافس، وليس مطلوب منك استفزازه هذه المواقف تتسبب في المشاكل".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "لا ننسى أن هناك عدد كبير من اللاعبين الدوليين والمواقف الاستفزازية التي حدثت اليوم لا يقدر أي لاعب أن يفعلها مع المنتخب".

وظهر محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، وهو يقوم بتمرير قدمه فوق الكرة، قبل أن يرسلها إلى أحد زملائه تمهيدا للتحرك إلى الأمام.

وبعد نهاية المباراة رصدت عدسات المصورين حديثا غاضبا مع عبد المنعم وياسر إبراهيم أثناء خروج الفريقين من الملعب.ووجّه المدرب الكولومبي إشارات إلى مدافع الأهلي يخبره عن طريقها أنه شاهده، وأنه لم يكن من اللائق أن يتعامل مع الكرة بهذه الطريقة.

وكان فريق الزمالك خسر أمام الأهلي بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي اقيمت بينهما اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.