شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة الإسماعيلي فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والمقرر إقامتها غدا السبت فى السابعة والنصف مساءً باستاد الإسماعيلية.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو خليل وصبحي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم ومحمد الصالح وأحمد بهاء والسيد سالم وخالد صبحي

خط الوسط: محمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم ومحمد فارس وناصر ناصر ومحمد محمود وخالد الغندور و وعبدالغني محمد وإبراهيم حسن وعموري وأحمد عيد.

خط الهجوم: اوستن اموتو ومابولولو وأحمد حامدين.

ويغيب عن قائمة الفريق: المهدي سليمان وفارس السيد وكازيتو ومورو ساليفو ومحمود علاء وهشام صلاح وأحمد عادل "ميسي" وعمار حمدي وفوزي الحناوي وصبري رحيل.