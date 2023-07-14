اخبار الرياضه

20 لاعباً فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الإسماعيلى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة الإسماعيلي فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من عمر بطولة الممتاز لكرة القدم، والمقرر إقامتها غدا السبت فى السابعة والنصف مساءً باستاد الإسماعيلية. 

 

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي: 

 

حراسة المرمى: عمرو خليل وصبحي سليمان.

 

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم ومحمد الصالح وأحمد بهاء والسيد سالم وخالد صبحي

 

خط الوسط: محمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم ومحمد فارس وناصر ناصر ومحمد محمود وخالد الغندور و وعبدالغني محمد وإبراهيم حسن وعموري وأحمد عيد.

 

خط الهجوم: اوستن اموتو ومابولولو وأحمد حامدين.

 

ويغيب عن قائمة الفريق: المهدي سليمان وفارس السيد وكازيتو ومورو ساليفو ومحمود علاء وهشام صلاح وأحمد عادل "" وعمار حمدي وفوزي الحناوي وصبري رحيل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا