شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل البنك الأهلى وفيوتشر فى مواجهة الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام فى التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: محمود طارق في حراسة المرمى، باسم علي، محمود شعبان، عمر السعيد، محمد عبد السلام، غنام محمد، أحمد رفعت، أحمد عاطف، عمر كمال، باتوبندي بيلو، على زعزع.

فيما أعلن بابافاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة فيوتشر.. وجاء التشكيل علي النحو التالي: حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني ، خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود، خط الهجوم.. كريم بامبو. وجاء التشكيل علي النحو التالي: حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني ، خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود، خط الهجوم.. كريم بامبو. وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي.. احمد صبحي _ أمير مدحت _ خالد مصطفي _أحمد ياسين _ عاصم صلاح _ فراس بن عايفية _ باسم مرسي _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا.

ويلتقي فرق فيوتشر بنظيره البنك الأهلى، مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

يحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.