شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحه، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فريق المصري غدا السبت، فى الأسبوع الأخير من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان حسين تيمور.

الدفاع:أحمد حكم ، محمد مغربي، شريف رضا ، أحمد حكم ، أحمد شوشه ، أحمد جمال

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادي، محمود حليمو، زياد طارق ، حسين فيصل، دوكوا دودو، مصطفى سعد ميسي ، ابو بكر محمد ، أحمد علي ، يحيى ياسر

الهجوم:محمد سعيد، حسام حسن.

فى سياق مختلف، استقر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، على الإبقاء على الثلاثى الأجنبى صديق أوجولا ودكوا دودو ومالك بعيو فى قائمة سموحة للموسم المقبل بعد المستويات المميزة التى قدمونها خلال هذا الموسم.

واستعاد النيجيرى صديق أوجولا جناح الفريق السكندرى الكثير من مستواه بعد فترة من البعد عن المستوى المعهود بسبب الإصابة التى ابعدته قرابة الشهرين عن الفريق، بالإضافة إلى حجز التونسى مالك بعيو مكانا أساسيا فى وسط الفريق.

كما قدم البنينى دكوا دودو مستويات مميزة جعلته مطلبا لبعض الأندية الخارجية والانضمام للمنتخب الأول فى بنين بعد التألق مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أفريقيا التى أقيمت فى مصر.

ويختتم فريق سموحة استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة المصرى، ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة الفريق والدخول في معسكر مغلق الليلة من أجل مزيد من التركيز بين اللاعبين.