شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام باتحاد الكرة تعلن إجراءات اعتماد المراقبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال لجنة الحكام الرئيسية، مع بداية موسم 2023/24، نظامًا جديدًا لتقييم أداء الحكام، يسمح بالحصول على ترتيب موضوعي يعتمد على الشفافية، لذا سينظم الاتحاد دورة لمقيّمي الحكام وهي إلزامية لمن يرغب فى الانضمام.

الهدف

اعتماد مقيمي الحكام ومقيمي الحكام بالفيديو على مستوي المسابقات المحترفة والمحلية.

يتم الترشح على مستوى محلي وعلى أسس التقييمات الفردية.

يتم اعتماد نظام التقييم الجديد (تقرير المقيّم الجديد والإرشادات الخاصة به) في جميع فئات حكام المباريات على المستوى المحلي (C1 وC1 التطوير وC2 وC3)، للجنسين.

التسجيل

في هذا السياق، يمكن لأي شخص مُسجل في قاعدة البيانات الوطنية للحكام، ويستوفي المتطلبات المذكورة أدناه، تقديم طلبه من خلال الرابط:

https://forms.gle/zHs4TuB8KYUmi5Hs9

حتى 6 أغسطس 2023 و سيتم تجاهل الطلبات المتأخرة.

بعد استلام النموذج والموافقة علي الطلب ، سوف يخضع المرشح الي اختبار في قوانين اللعبه (TRIViA) و اختبار فيديو و سيتم قبول المرشح الذي يحصل علي الحد الادني %75 من اجمالي الاختبارين .

يتلقى المرشح معلومات مفصلة حول الدورة و المرشح المختار سيتم اعتماده كمقيم معتمد للحكام .

المدة

تستمر الدورة لمدة ثلاثة (3) أيام وستعقد من 1 إلى 3 سبتمبر ٍوسيتم التأكيد علي المواعيد المحددة.

عدد المرشحين

تحدد لجنة الحكام العدد الإجمالي للمقيمين وتحتفظ بالحق في رفض أو دعوة المرشحين.

المتطلبات الأساسية

يجب على المرشح (والترتيب حسب الأولوية):

- أن يكون قادرًا على استخدام الكمبيوتر والبريد الإلكترونى وميكروسوفت وورد.

- أن يكون على دراية بقوانين اللعبة و تحديثاتها.

- أن يكون تحت سن ال (65) عامًا، بحسب الأفضلية.

- أن يكون محاضرا في الاتحاد الدولي أو محاضرا سابقا.

- أن يكون مقيمًا للحكام أو محاضرا بالفيفا حاليا أو سابقا.

- أن يكون مقيمًا حاليًا في الاتحاد المصري لكرة القدم.

- أن يكون حكمًا دوليا أو مساعد حكم دولى سابق.

- أن يكون حكمًا أو مساعد حكم قد تولى التحكيم في أعلى المسابقات الوطنية الأخري لأكثر من عشرة (10) مواسم.

- أن يكون حكمًا أو مساعد حكم قد تولى التحكيم في مباريات في مسابقات وطنية أخرى لأكثر من عشرة (10) مواسم.

- أن يكون حكما أو مساعد حكم في المسابقات المحلية الأخري